Лед на месте крещенской купели в Новокузнецке оказался слишком тонким

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:31:07+03:00

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В Новокузнецке спасатели измерили толщину льда в местах, где традиционно устанавливают крещенские купели. Как оказалось, не везде лед безопасен.

Для того чтобы на льду возле крещенской купели могли находиться одновременно несколько человек, лед должен быть определенной толщины. Как сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территорий» Новокузнецка, в городе существует несколько традиционных мест, куда в Крещение едут верующие. Это парк культуры и отдыха «Водный», территория бывшего пляжа «Нептун» и ТУ «Абагур». После замеров оказалось, что в одном из самых популярных мест - на Водной - лед слишком тонок. Накануне праздника специалисты проведут замеры еще раз, чтобы убедиться в безопасности.

- На заседании городской комиссии в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об организации обряда Крещения в альтернативных местах, а также размещена информация о близлежащих местах установки купелей на территории Новокузнецкого района, - отметили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территорий» Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU