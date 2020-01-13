Синоптики рассказали, чем дышат кузбассовцы

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:54:47+03:00

Специалисты проанализировали содержание атмосферного воздуха в регионе в декабре 2019 года

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра проанализировали содержание воздуха в Кузбассе в декабре прошлого года. Они отметили, что уровень загрязнения атмосферы был высоким.

Так, в Рудничном районе Кемерова был высокий уровень загрязнения атмосферы оксидом углерода, а в Заводском и Центральном районах уровень загрязнения воздуха этой примесью повышенный. Максимальная концентрация оксида углерода составила 2 ПДК - предельно допустимой концентрации.

В Кировском и Центральном районах города наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферы пылью. Максимальная концентрация - 2,4 ПДК.

В Заводском районе в воздухе обнаружили повышенный уровень загрязнения аммиаком. Его максимальная концентрации была 1,2 ПДК.

В Новокузнецке же была превышена предельная концентрация фторида водорода, предельный уровень которой составил 3,3 ПДК во всех районах, кроме Куйбышевского.

А вот в Центральном и Кузнецком районах эксперты зафиксировали превышение концентрации оксида углерода до 1,9 ПДК. Также в в Кузнецком районе наблюдалось повышенное содержание пыли - 1,2 ПДК.

В Прокопьевске же воздух был загрязнен лишь в Центральном районе города. Здесь эксперты заметили превышение оксида углерода до 1,2 ПДК.

ИСТОЧНИК KP.RU