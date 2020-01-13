13 Янв. 2020 2020-01-13T15:56:13+03:00

За год в Кузбассе достроят 805 тысяч квадратных метров жилья. ФОТО: Администрация Кемеровской области

На это уже выделено более 5 миллиардов рублей

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Минстрой РФ увеличил план ввода жилья для Кузбасса на 2020 год. Теперь в регионе должны запустить 805 тысяч квадратных метров благоустроенного, современного жилья. Этот вопрос обсуждали на аппаратном совещании правительства Кузбасса в понедельник, 13 января.

Для этого из бюджетов всех уровней было выделено более 5 миллиардов рублей. Также планируется изменить нормативные правовые акты Кузбасса, которые позволят ограничить направление этих средств на приобретение жилья на вторичном рынке.

- Главам муниципалитетов необходимо помнить, что ответственность за своевременный ввод жилья и общественно значимых объектов лежит на них, поэтому руководители муниципалитетов обязаны держать на контроле выполнение всех этапов строительства, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Отметим, в 2019 году в регионе запустили 768,4 тысячи квадратных метров нового жилья. В том числе квартиры получили собственники жилья в долгостроях - для окончания строительства зданий были привлечены новые подрядчики.

ИСТОЧНИК KP.RU