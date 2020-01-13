2020-01-13T17:13:59+03:00
Общество

В кузбасском поселке стая собак покусала молодую косулю

Израненное животное отбили у дикой своры местные жители
Ирина АВТУШКО
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В кузбасском поселке собаки покусали молодую косулю. Фото:"Кузнецкий Алатау"В кузбасском поселке собаки покусали молодую косулю. Фото:"Кузнецкий Алатау"
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В заповедник «Кузнецкий Алатау» поступил двухлетний самец косули. На животное напали собаки в кузбасском поселке Шушталеп.

О произошедшем работникам заповедника сообщил житель Калтана. Покусанное копытное он обнаружил недалеко от своего дома. Те сразу приехали, чтобы помочь животному.

При осмотре косули обнаружились рваные раны в районе крестца и спины, а само животное было очень напугано. Раны обработали, однако на волю отпускать животное не рискнули, а доставили в экологический центр для реабилитации.

- По прибытии косуля была осмотрена более тщательно, была проведена еще одна обработка раны, сделаны необходимые прививки, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Новый постоялец очень быстро подружился с живущей в экоцентре самочкой косули, теперь они живут вместе. Спустя несколько дней у животного восстановился аппетит. Сейчас оно идет на поправку, но зимой выпускать его рискованно. Выпуск в природу запланирован на весну, когда сойдет снежный покров и наступит тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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