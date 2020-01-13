Заключенные кузбасской колонии устроили драку со смертельным исходом

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:15:46+03:00

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В Кузбассе заключенные колонии устроили драку, в результате которой скончалось два человека. Инцидент произошел в мае прошлого года.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24- и 27-летнего мужчин, которые отбывают наказание в ФКУ ЛИУ-42. Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть людей.

По версии следствия, 27-летний обвиняемый вступил в словесную перепалку с 28-летним заключенным, которая позже переросла в драку. Разнимать дерущихся бросился 32-летний мужчина. А на него в свою очередь набросился 24-летний обвиняемый.

- Вдвоем обвиняемые оттеснили потерпевших в санузел и продолжили их там избивать. Конфликт пресекли сотрудники исправительного учреждения, однако спасти потерпевших не удалось, во время реанимационных мероприятий они скончались, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Во время расследования было проведено около 20 различных экспертиз, в том числе геномных, в результате виновные в конфликте были установлены. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU