Кузбассовцев предупреждают о новой схеме мошенничества

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:58:40+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области предупреждает жителей о появлении новой мошеннической схемы. Им рассылают письма сомнительного содержания.

Как рассказали в ведомстве, были выявлены случаи получения людьми писем от «Почты России» с постановлениями о назначении административного наказания и требованиями об уплате штрафов. Делалось это от имени руководителя Роспотребнадзора. При этом указанные реквизиты не соответствуют данным территориального органа Роспотребнадзора.

- С целью избежания негативных последствий обращайте внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания. В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства России, а, значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Если возникли сомнения в правильности полученного требования об уплате штрафа, лучше обратиться в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефону горячей линии: 8-800-700-03-09 или в отделения ведомства в территориях по телефонам, которые указаны на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU