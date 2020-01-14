Сергей Цивилев распорядился убрать незаконную рекламу с улиц Кузбасса

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:01:27+03:00

Лучшие региональные практики будут внедрены в других городах и районах

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на очередном совещании поручил главам территорий усилить борьбу с незаконной рекламой. В частности, речь идет о самовольно установленных конструкциях.

Во время встречи руководители территорий отчитались о уже проделанной работе. Например, в Ленинске-Кузнецком в прошлом году выявили 316 незаконно установленных рекламных конструкций. Из них 315 демонтировано, в том числе 163 в добровольном порядке. Еще одну уберут до конца января. В Прокопьевске таких конструкций на фасадах зданий и сооружений было найдено 612. Уже выдано 308 предписаний о демонтаже, а 225 выявленных объектов уже ликвидированы. При этом восемь собственников обратились к специалистам о разрешении размещения рекламы.

Глава региона поручил своему первому заму Вячеславу Телегину в ходе работы выявить лучшие практики по борьбе с самовольно установленными рекламными конструкциями, чтобы транслировать их в другие территории.

- Эта работа должна быть постоянной. Наружная реклама должна соответствовать определенным требованиям и нормативам, в том числе иметь современный вид - подсветку и другое, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU