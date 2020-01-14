Прокопчанка пробила сожителю легкое ножом за испорченные волосы

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:03:09+03:00

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В Прокопьевске женщина нанесла серьезные травмы своему сожителю, использовав нож. Причиной раздора стала подпорченная красота.

Сообщение в полицию о том, что мужчину ранили ножом, поступило от медиков. В больницу доставили 35-летнего мужчину, у которого было диагностировано ранение в грудь с повреждением легкого.

Как выяснилось позже, травмы пострадавшему нанесла его сожительница, с которой они вместе отмечали Рождество. В тот день женщина сама пришла к благоверному, они устроили совместное застолье, во время которого и поссорились. Хозяин схватил гостью за волосы и кухонным ножом отрезал пряди. Женщина решила отомстить и тем же ножом несколько раз ударила оппонента в область плеча и груди, а затем сама же и вызвала ему скорую помощь.

В отношении прокопчанки возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU