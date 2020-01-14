2020-01-14T07:50:17+03:00
Общество

Предприниматель из Кузбасса не заплатил налогов на 303,5 миллиона рублей

Теперь он является фигурантом уголовного дела
Екатерина РОМАНОВА
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Предприниматель из Кузбасса не заплатил налогов на 303,5 миллиона рублейПредприниматель из Кузбасса не заплатил налогов на 303,5 миллиона рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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59-летний директор компании, которая занимается оптовой торговлей пива, решил сэкономить на налогах. «Сэкономленная» сумма за три года оказалась немалой – 303,5 миллиона рублей.

Сейчас в отношении бережливого директора расследуется уголовное дело по факту уклонения от налогов и сборов в особо крупном размере. Уже известно, что компания уклонялась от уплаты с января 2015 по декабрь 2017 года. Чтобы внешне все выглядело законно, 59-летний директор раздробил бизнес на подконтрольные организации. Это позволило ему получать необоснованную налоговую выгоду в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающих при применении общего и специального режима налогообложения.

- Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, а в будущем директору компании все-таки придется возместить ущерб, причиненный бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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