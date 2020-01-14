14 Янв. 2020 2020-01-14T08:37:09+03:00

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Кемеровчанка оставила двух маленьких детей в машине одних буквально на минутку. Но и этого времени хватило для того, чтобы один из малышей устроил ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754549" frameborder="0"></iframe> Маленький ребенок на автомобиле протаранил магазин.Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"

В соцсетях очевидцы выложили фото и видео с места ДТП, которое случилось на Радуге 13 января. Камера зафиксировала отъезжающий от магазина автомобиль, а также поврежденную стену, в которую за несколько минут до этого он врезался.

- Вчера на Радуге девушка оставила 6-летнего и 11-месячного ребенка в машине, а сама ушла в магазин, - такой надписью сопроводил автор фото и видео. - Ребенок опустил ручник и машина от стоянки уехала в магазин «Бегемаг».

Горожан больше взволновали не повреждения фасада и автомобиля, а то, что дети в момент ДТП были одни. Одни комментаторы отмечали, что 6-летний ребенок - вполне самостоятельный человек, и его можно оставить одного в машине на несколько минут. Многие вспомнили подобные случаи из своей жизни.

- Меня часто оставляли в машине. Родители в лес за грибами, а я - слежу за машиной, - вспоминает подписчица Елена.

- Нас в этом возрасте родители уже дома во всю оставляли и шли на работу! Хата цела! Все живы здоровы! – соглашается с ней еще один комментатор, Кристина.

А вот другая часть комментаторов уверена, что женщина подвергла детей опасности: могло произойти ДТП или пожар…

- Да, согласна, оставляли дома, потому что приходилось! Автомобиль - это источник повышенной опасности, как известно, и нет крайней необходимости оставлять там детей! – уверена комментатор Ирина. - Самостоятельность и глупый риск - это разные вещи!

ИСТОЧНИК KP.RU