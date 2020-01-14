Маленький ребенок на автомобиле протаранил магазин
Кемеровчанка оставила двух маленьких детей в машине одних буквально на минутку. Но и этого времени хватило для того, чтобы один из малышей устроил ДТП.
Маленький ребенок на автомобиле протаранил магазин.Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"
В соцсетях очевидцы выложили фото и видео с места ДТП, которое случилось на Радуге 13 января. Камера зафиксировала отъезжающий от магазина автомобиль, а также поврежденную стену, в которую за несколько минут до этого он врезался.
- Вчера на Радуге девушка оставила 6-летнего и 11-месячного ребенка в машине, а сама ушла в магазин, - такой надписью сопроводил автор фото и видео. - Ребенок опустил ручник и машина от стоянки уехала в магазин «Бегемаг».
Горожан больше взволновали не повреждения фасада и автомобиля, а то, что дети в момент ДТП были одни. Одни комментаторы отмечали, что 6-летний ребенок - вполне самостоятельный человек, и его можно оставить одного в машине на несколько минут. Многие вспомнили подобные случаи из своей жизни.
- Меня часто оставляли в машине. Родители в лес за грибами, а я - слежу за машиной, - вспоминает подписчица Елена.
- Нас в этом возрасте родители уже дома во всю оставляли и шли на работу! Хата цела! Все живы здоровы! – соглашается с ней еще один комментатор, Кристина.
А вот другая часть комментаторов уверена, что женщина подвергла детей опасности: могло произойти ДТП или пожар…
- Да, согласна, оставляли дома, потому что приходилось! Автомобиль - это источник повышенной опасности, как известно, и нет крайней необходимости оставлять там детей! – уверена комментатор Ирина. - Самостоятельность и глупый риск - это разные вещи!
ИСТОЧНИК KP.RU