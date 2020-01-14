2020-01-14T10:19:05+03:00
Общество

Вместо района - округ: Кемеровский район изменил свой статус

Такое решение приняли депутаты
Екатерина РОМАНОВА
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Вместо района – округ: Кемеровский район изменил свой статус. ФОТО: vk.com, Марина Коляденко.Вместо района – округ: Кемеровский район изменил свой статус. ФОТО: vk.com, Марина Коляденко.
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Кемеровского района больше не существует. Вместо него на карте Кузбасса появился Кемеровской муниципальный округ.

Депутаты муниципального Совета народных депутатов приняли решение об изменении названия и статуса Кемеровского района. Теперь он называется Кемеровским муниципальным округом. Согласно решению депутатов, в состав Кемеровского муниципального округа вошли Арсентьевское, Береговое, Березовское, Елыкаевское, Звездное, Суховское, Щегловское, Ягуновское и Ясногорское сельские поселения.

О том, что 11 районов Кузбасса получат статус округов, стало известно в октябре 2019 года. Такое преобразование, как сообщала пресс-служба администрации Кемеровской области, поможет сократить расходы на содержание аппарата. Так, в муниципальном округе будет действовать одна администрация и один Совет народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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