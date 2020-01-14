2020-01-14T09:44:55+03:00
Общество

Кемеровчанам на время отключат телевидение

Это связано с профилактическими работами
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанам на время отключат телевидениеКемеровчанам на время отключат телевидениеФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Кемерове 20 или 21 января планируют временно отключить телерадиосигнал. При благоприятной погоде специалисты «Кемеровского ОРТПЦ» проведут в областном центре профилактические работы.

Как рассказали в администрации города, телеканалы цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также телеканал ТНТ, радиостанции «Радио России», «Вести FM» и «Маяк» будут отключены 20 января с 11.00 до 17.00 или 21 января с 9.00 до 17.00.

Радиостанции «D-FM» и «Русское Радио» планируют остановить радиовещание 20 января с 15.00 до 17.00 или 21 января – с 9.00 до 17.00.

Телеканал REN-TV проведет ремонтные работы 20 января с 14.00 до 17.00 часов или 21 января – с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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