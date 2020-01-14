В Кузбассе пропал мужчина в красном пуховике
В Кузбассе разыскивают 36-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого Виталия Рубцова. Он ушел из дома 17 декабря 2019 года и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Ориентировку на пропавшего разместили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
В день исчезновения был одет в красный пуховик, черные джинсы, черные ботинки, вязаную серую шапку.
Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52
ИСТОЧНИК KP.RU