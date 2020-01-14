14 Янв. 2020 2020-01-14T11:39:17+03:00

В Кузбассе пропал мужчина в красном пуховике. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Его разыскивают почти месяц

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В Кузбассе разыскивают 36-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого Виталия Рубцова. Он ушел из дома 17 декабря 2019 года и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на пропавшего разместили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в красный пуховик, черные джинсы, черные ботинки, вязаную серую шапку.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU