2020-01-14T13:30:25+03:00
Происшествия

Кемеровчанин изрубил топором светофор и чужую машину

Юноша был нетрезв
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин изрубил топором светофор и чужую машину. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКемеровчанин изрубил топором светофор и чужую машину. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове молодой человек повредил топором светофор и чужую иномарку. В этот момент он вряд ли отдавал себе отчет в своих действиях.

Ночью в отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что по Кузнецкому проспекту прогуливается компания молодых людей, один из которых вооружен топором. По указанному адресу направили совместный наряд сотрудников ППС и ОМОН Росгвардии.

По приезде информация подтвердилась. По одной из магистральных улиц города прогуливался нетрезвый 19-летний юноша в компании друзей 16 и 17 лет. Во время ночного променада он повредил топором светофор, разбив одну из секций, а также разбил стекло Hyundai Solaris, который, как ему показалось, был неправильно припаркован. Всю компанию доставили для разбирательства в отдел полиции.

В отношении старшего подростка возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

- В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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