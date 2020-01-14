Кузбассовцы массово пожаловались на сбой соцсети «ВКонтакте»

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:01:13+03:00

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Вечером, 14 января, многие кузбассовцы, которые зарегистрированы в соцсети «ВКонтакте», не смогли пообщаться со своими друзьями и близкими. Часть пользователей отображалась просто как «DELETED» - удаленные.

Попытки написать «удаленным» пользователям из записной книжки оказались безуспешными. Также не получилось наладить контакт с пользователями, которые также якобы были удалены, но с которыми совсем недавно велась переписка. Причем это наблюдалось как в компьютерной, так и в мобильной версии «ВКонтакте».

Кроме того, многие пользователи обратили внимание, что вместе с некоторыми контактами не открывается новостная лента, а сам ресурс предупреждает о возникновении ошибки. При этом проблем с такими разделами как «Сообщества», «Видео», «Фотографии».

Уже после 21.00 по кемеровскому времени частично контакты начали восстанавливаться, следом «подключились» и другие разделы.

К счастью пользователей, сбой длился недолго. Фото: "Подслушано в Березовском"/ vk.com

По данным сервиса Downdetector, пользователи сайта жаловались на сбои в работе сети (77 процента), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).

Кузбассовцы всерьез обеспокоены. Фото: "Шепот улиц, подслушано Белово"/ vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU