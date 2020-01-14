2020-01-14T18:36:10+03:00
Общество

97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса

Автопарк кузбасской Госавтоинспекции пополнился автомобилями Skoda Octavia
Екатерина РОМАНОВА
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97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сразу 97 новых автомобилей Skoda Octavia поступили в распоряжение кузбасской Госавтоинспекции. Они переданы в подразделения в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Киселевске и других городах и районах.

Каждый автомобиль предназначен именно для дорожно-патрульной службы ГИБДД, и здесь имеется все необходимое для того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах – устройства для подачи световых и звуковых сигналов, медицинские укладки для оказания первой помощи, радиостанции и видеорегистраторы, а также тревожные кнопки.

- Ключи от служебного транспорта сотрудникам ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Он отметил, что новый автопарк, поступивший в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи по снижению аварийности на дорогах, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, все спецмашины уже прибыли к местам несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения. А до конца первого квартала в распоряжения органов внутренних дел Кузбасса поступит еще 70 новых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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