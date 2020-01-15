В Кузбассе подорожали некоторые марки бензина

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:48:49+03:00

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В Кузбассе поднялись цены на бензин марки АИ-92. Теперь литр этого вида топлива обойдется водителям в 40,77 рубля.

Эксперты Росстата выявили динамику роста цен на бензин и дизельное топливо по стране с декабря 2019 года по 9 января текущего года. Как отмечают специалисты, в 49 регионах зафиксирован рост стоимости бензина, в том числе и в Кемеровской области.

Так, топливо АИ-92 подорожало, но незначительно: теперь литр такого бензина будет стоить кузбасским водителям 40,77 рубля, хотя в конце декабря прошлого года цена составляла 40,72 рубля.

Стоимость других видов бензина выше не стала. Топливо марки АИ-95 можно купить по прежней цене - она стабильно держится на уровне 43,52 рубля за литр. А вот АИ-98 подешевел: литр этого бензина в декабре 2019 года стоил 49,49 рубля, а в текущем месяце - 48,88 рубля.

Отметим, цены на бензин и дизельное топливо в Кузбассе меньше, чем средние по Сибири. Например, в Новосибирской области за литр АИ-92 придется отдать 41,07 рубля, а в Омской области эта же марка топлива обойдется в 41,19 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU