Новокузнецкие онкологи удалили опухоль пациентке с помощью уникального оборудования

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:13:19+03:00

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Врачи Новокузнецкого филиала областного онкодиспансера провели первую операцию на новом оборудовании. Они удалили пациентке опухоль в печени.

Женщина наблюдалась в онкодиспансере с 2018 года, у нее был диагностирован рак прямой кишки. Болезнь прогрессировала и дала одиночный метастаз в печень. После консилиума врачи решили прооперировать пациентку.

Для удаления опухоли впервые был использован новый аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Он излучает микроволны, которые проходят через иглу-антенну, введенную в опухолевый узел. Под их воздействием молекулы воды начинают вращаться вокруг себя, образуется трение и тепло. Клетки опухоли нагреваются до 105 градусов и разрушаются. На метастазы у пациентов хирурги так воздействовали и раньше, но новое оборудование удобней и эффективней в работе.

-Операция прошла успешно, - рассказал заведующий онкологическим отделением хирург Александр Ревицкий. - Пациентка сутки проведет в реанимации и будет переведена в отделение для дальнейшего наблюдения. Мы рассчитываем на стабилизацию опухолевого процесса, это самое главное.

ИСТОЧНИК KP.RU