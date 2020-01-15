2020-01-15T09:49:54+03:00
Общество

Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России

В новогодние праздники кузбасский курорт посетили более 130 тысяч человек
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comШерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
Изменить размер текста:

Кузбасский курорт Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России по итогам новогодних праздников. Прокатиться на лыжах и сноубордах приезжали не только отечественные туристы, но и любители зимнего отдыха из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ.

Рейтинг составили специалисты «ТурСтат». По данным экспертов, Шерегеш занял десятое место. Только в период новогодних выходных его посетили более 130 тысяч туристов.

– Мы работаем над тем, чтобы курорт стал более комфортным для людей. На открытии горнолыжного сезона подписали с инвесторами ряд соглашений. Вскоре здесь появятся три подъемника, три канатные дороги, две большие гостиницы, технологическая дорога, транспортная развязка, система водоснабжения и отремонтированная система водоотведения, – прокомментировал оценку экспертов губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Опередили Кемеровскую область знаменитые отечественные курорты. Так, первое место традиционно заняла Москва – более 5 миллионов туристов, на втором месте, ожидаемо, оказалась Московская область – более 3 миллионов человек, на третьем месте – Сочи и Красноярский край, так как их посетило 800 тысяч отдыхающих.

Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург – более 500 тысяч туристов, Великий Устюг и Вологодская область – 210 тысяч, Крым – 200 тысяч, Владимирская область – 200 тысяч, Тюменская область – 200 тысяч, Казань и Республика Татарстан – 170 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве объездной дороги в Кемерове
Школы по высшим стандартам: на реализацию образовательных проектов кузбассовцам дадут гранты
Публичные слушания о судьбе разреза пройдут в Кузбассе
Более 1500 кузбассовцев наказали за курение в неположенных местах
В Новокузнецке директор офиса мобильной связи присвоила 350 тысяч рублей
Дело о смертельной аварии на федеральной трассе в Кузбассе отправлено в суд
Кузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей
Кузбассовец назанимал у знакомых 13 миллионов рублей и попал под суд
В Кузбассе похитившие 36 миллионов рублей участники ОПГ избежали колонии
Шерегеш вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России
Новокузнецкие онкологи удалили опухоль пациентке с помощью уникального оборудования
В Кузбассе подорожали некоторые марки бензина
Подавляющее большинство кузбассовцев недовольны своей зарплатой
Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing
Илья Середюк попросил кемеровчан не парковаться на пяти участках дорог
Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы № 81 в Новокузнецке
Пожилой рецидивист украл телефон у ребенка в кузбасском городе
В РСХБ поступили первые обращения клиентов за получением кредитов по программе развития сельских территорий
В Ленинске-Кузнецком дети превратили снежную кучу у дороги в горку
В Новокузнецке ищут родителей потерявшейся девочки в розовой шапке
Мужчина в черных сланцах пропал в Кемерове
97 новых автомобилей будут патрулировать дороги Кузбасса
Кузбассовцы массово пожаловались на сбой соцсети «ВКонтакте»
Снежную копию Храма Христа Спасителя построили в Кузбассе