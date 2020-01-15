2020-01-15T11:41:46+03:00
Общество

Кузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей

Специалисты улучшат процессы оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и ставших жертвами преступлений
Яна ПОПОВА
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Кузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей. ФОТО: Департамент образования Кемеровской областиКузбасс получил почти 8 миллионов рублей для повышения безопасности детей. ФОТО: Департамент образования Кемеровской области
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Кузбасс получил грант в размере 7,9 миллиона рублей на повышение безопасности детей. Специалисты запланировали внедрить программы работы с детьми, склонными к суициду, провести реабилитационные мероприятия с родителями несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, и многое другое.

Основная цель проекта - помочь детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также тем, кто перенес психотравму в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

По данным департамента образования Кемеровской области, запустят программу уже в этом году и она продлится до конца 2021 года. Охватит проект 46 организаций различных направлений: 35 образовательных организаций, шесть организаций социальной защиты, три учреждения здравоохранения и две организации правоохранительной направленности.

Отметим, сейчас специалисты приступили разработке программы и обучению педагогов, психотерапевтов и всех тех, кто работает с такими ребятишками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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