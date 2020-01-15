Публичные слушания о судьбе разреза пройдут в Кузбассе

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:53:51+03:00

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В конце января в Кемерове состоятся публичные слушания по поводу открытия нового разреза. Такое решение приняли в Совете народных депутатов Кемеровского округа.

Предполагается, что при разработке Глушинского каменноугольного месторождения на участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный» добыча угля будет вестись открытым способом. Открытые же слушания призваны установить диалог между угольщиками и местными жителями. Речь на них, конечно же, пойдет о воздействии работы разреза на окружающую среду.

Согласно документу, слушания начнутся 27 января, в понедельник, в 16.00, в администрации Кемеровского округа на улице Совхозной, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU