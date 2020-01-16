В Кузбассе изменится расписание автобусов из Шерегеша
С 17 января изменится время отправления автобусов из поселка Шерегеш до станции Чугунаш. Туристам стоит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Автобусы по мультимодальному маршруту «Шерегеш-экспресс» будут отправляться на 15 минут раньше. Об этом попросили сами туристы.
Как сообщили в АО «Кузбасс-Пригород», изменения коснутся только времени отправления автобусов из Шерегеша в Чугунаш. От остановки по улице Гагарина, 12а в Шерегеше они будут отправляться в 16.45, с парковки подбрасывающего подъемника Gesh Fly - в 17.05.
- Время отправления туристического поезда «Шерегеш-экспресс» от станции Чугунаш остается неизменным - 18.00, - сообщили в компании.
Также не изменится расписание движения поезда и автобусов по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш - Шерегеш:
- отправление от станции Прокопьевск - в 6.03, от станции Новокузнецк - в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш - в 10.11;
- отправление туристического поезда со станции Чугунаш - в 18.00, прибытие в Новокузнецк - в 21.11, в Прокопьевск - в 22.10.
ИСТОЧНИК KP.RU