16 Янв. 2020 2020-01-16T05:28:03+03:00

В Кузбассе изменится расписание автобусов из Шерегеша. Фото: АО "Кузбасс-Пригород"

Корректировки вступят в силу с 17 января

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С 17 января изменится время отправления автобусов из поселка Шерегеш до станции Чугунаш. Туристам стоит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Автобусы по мультимодальному маршруту «Шерегеш-экспресс» будут отправляться на 15 минут раньше. Об этом попросили сами туристы.

Как сообщили в АО «Кузбасс-Пригород», изменения коснутся только времени отправления автобусов из Шерегеша в Чугунаш. От остановки по улице Гагарина, 12а в Шерегеше они будут отправляться в 16.45, с парковки подбрасывающего подъемника Gesh Fly - в 17.05.

- Время отправления туристического поезда «Шерегеш-экспресс» от станции Чугунаш остается неизменным - 18.00, - сообщили в компании.

Также не изменится расписание движения поезда и автобусов по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш - Шерегеш:

- отправление от станции Прокопьевск - в 6.03, от станции Новокузнецк - в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш - в 10.11;

- отправление туристического поезда со станции Чугунаш - в 18.00, прибытие в Новокузнецк - в 21.11, в Прокопьевск - в 22.10.

ИСТОЧНИК KP.RU