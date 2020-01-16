2020-01-16T07:21:00+03:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Злоумышленник напал на судебного пристава
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Мужчина открыл стрельбу в суде в НовокузнецкеМужчина открыл стрельбу в суде в НовокузнецкеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецке в одном из судебных участков мужчина открыл стрельбу. По предварительным данным, пострадали два человека.

Утром 16 января стало известно о стрельбе в здании судебного участка. Неизвестный выстрелил в судебного пристава. Предварительно сообщается о том, что два человека были ранены. Стрелявшего задержали.

Уже известно, что стрельбу мужчина открыл в здании на проспекте Энтузиастов, 9. Здесь расположены два судебных участка Новокузнецкого района и два судебных участка мировых судей Центрального района. Также здесь расположены Новокузнецкое отделение Госжилинспекции, расчетный центр и ряд других организаций.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24