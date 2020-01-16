Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:21:00+03:00

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В Новокузнецке в одном из судебных участков мужчина открыл стрельбу. По предварительным данным, пострадали два человека.

Утром 16 января стало известно о стрельбе в здании судебного участка. Неизвестный выстрелил в судебного пристава. Предварительно сообщается о том, что два человека были ранены. Стрелявшего задержали.

Уже известно, что стрельбу мужчина открыл в здании на проспекте Энтузиастов, 9. Здесь расположены два судебных участка Новокузнецкого района и два судебных участка мировых судей Центрального района. Также здесь расположены Новокузнецкое отделение Госжилинспекции, расчетный центр и ряд других организаций.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU