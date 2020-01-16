Фермер из Кузбасса похитила больше миллиона рублей бюджетных денег

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:16:05+03:00

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44-летняя глава фермерского хозяйства из Топкинского района получила грант на развитие хозяйства, однако использовала эти деньги не по назначению. Теперь она должна вернуть государству 1,365 миллиона рублей. Кроме того, женщина лишена на два с половиной года свободы – условно.

Фермер из Топкинского района узнала о том, что владельцы предприятий и крестьянских фермерских хозяйств могут получить грант на развитие семейных животноводческих ферм. Женщина составила бизнес-проект, указав, что планирует разводить крупный рогатый скот на мясо. Этот проект стал победителем на конкурсной основе, и женщина получила деньги 1,365 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.

Фермер предоставила в региональный департамент отчеты и документы, однако позже оказалось, что они – поддельные. Деньги же женщина потратила по своему усмотрению, а не на приобретение животных.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу было возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. - Центральный районный суд города Кемерово признал 44-летнюю жительницу Топкинского района виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет шести месяцев лишения свободы условно с возмещением ущерба, причиненного федеральному и региональному бюджетам, в размере 1 365 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU