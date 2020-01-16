2020-01-16T09:33:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком суде

Нападавшего обвиняют в покушении на убийство двух лиц
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком судеВ Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком судеФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после стрельбы в новокузнецком суде, при которой погиб пристав и пострадала женщина.

Как сообщили в Следственном комитете Кузбасса, 45-летний мужчина проник с ружьем на участок мирового суда Новокузнецка. На входе его попытался задержать один из приставов, однако мужчина выстрелил сотруднику суда в живот. Свидетель произошедшего успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.

После вооруженный новокузнечанин прошел в один из кабинетов и выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство» в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24