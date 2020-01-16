16 Янв. 2020 2020-01-16T09:33:09+03:00

В Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком суде Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Нападавшего обвиняют в покушении на убийство двух лиц

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Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после стрельбы в новокузнецком суде, при которой погиб пристав и пострадала женщина.

Как сообщили в Следственном комитете Кузбасса, 45-летний мужчина проник с ружьем на участок мирового суда Новокузнецка. На входе его попытался задержать один из приставов, однако мужчина выстрелил сотруднику суда в живот. Свидетель произошедшего успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.

После вооруженный новокузнечанин прошел в один из кабинетов и выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство» в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU