2020-01-16T12:08:23+03:00
Общество

В Кузбассе запретят продажу снюса несовершеннолетним

Парламент региона уже приступил к разработке законопроекта
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе запретят продажу снюса несовершеннолетним. ФОТО: Парламент КузбассаВ Кузбассе запретят продажу снюса несовершеннолетним. ФОТО: Парламент Кузбасса
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В Кузбассе продажа снюса несовершеннолетним вскоре может стать незаконной. Ограничения на распространение такой продукции предлагает внести региональный парламент.

На заседании рабочей группы законодательного органа депутаты области решили создать законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции. За нарушение предлагается ввести административную ответственность.

- После того как был введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, в продаже появилась никотиносодержащая продукция без содержания табака, - заметил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Законодательного собрания Кемеровской области Глеб Колпинский. - В силу своей доступности, дешевизны и легальности эти смеси приобрели значительную популярность среди молодежи, что наносит вред их здоровью.

Отметим, полный запрет на продажу такой продукции уже действует в Оренбургской и Нижегородской областях, а ограничения на распространение введены в Пензенской, Владимирской областях, Татарстане, Бурятии, Ингушетии и Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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