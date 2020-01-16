2020-01-16T12:59:41+03:00
Происшествия

В Кузбассе сторож нашел на крыльце поликлиники младенца

Сейчас полицейские разыскивают мать новорожденного малыша
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе сторож нашел на крыльце поликлиники младенцаВ Кузбассе сторож нашел на крыльце поликлиники младенцаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе возле входа в поликлинику сторож обнаружил новорожденного ребенка. Его в шесть утра к дверям больницы принес мужчина, личность которого устанавливают полицейские.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в четверг, 16 января, в полицию Юрги обратился сторож одного из медицинских учреждений города. Он рассказал, что возле входа он нашел лежащего на земле младенца.

На записи видеонаблюдения видно, что ранним утром, когда на улице было темно, мужчина подошел к поликлинике, оставил ребенка возле входа и убежал. Сейчас полицейские разыскивают мать новорожденной девочки, а также человека, подбросившего младенца.

Ребенка сразу же поместили в родильное отделение. Девочка находится под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь виновным грозит до одного года лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят сообщить об этом в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» по телефону: 8 (384-51) 6-66-21 или по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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