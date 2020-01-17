2020-01-17T08:40:56+03:00
Общество

Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 году

Они были выявлены в ходе прокурорских проверок
Ирина АВТУШКО
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Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 годуБолее 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 годуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В 2019 году Кемеровская межрайонная прокуратура проверила деятельность угольных предприятий области. Специалисты проверяли соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Всего в минувшем году проверки затронули 129 угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий. Наиболее распространенным нарушением стало непроведение вообще или несвоевременно проведение аттестации инженерно-технических работников, а также нарушение режима труда и отдыха. Кроме того, частыми были случаи, когда работникам не выдавали средства индивидуальной защиты, не проводились инструктажи и стажировки, был ослаблен производственный контроль.

В общей сложности прокуратурой выявлено 892 нарушения закона, внесено 129 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 1030 должностных лиц. Также было опротестовано 32 незаконных правовых акта, они приведены в соответствие с законом, судами удовлетворено 10 исковых заявлений прокурора.

-По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 1285 лиц, назначены штрафы на сумму свыше 34 миллионов рублей, - добавили в ведомстве. - На основании материалов прокурорских проверок возбуждено пять уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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