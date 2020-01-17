Депутаты утвердят новый герб Кузбасса на ближайшей сессии
На сессии Законодательного собрания области, которая пройдет 29 января, депутаты обсудят изменения в законе «О символике Кемеровской области». Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Петров.
Напомним, что 17 января прошли общественные слушания по поводу нового герба Кузбасса. В них приняли участие геральдисты, историки, ученые и общественники. Они высказали свои замечания и пожелания.
Также до 20 января любой желающий может присоединиться к обсуждению и онлайн-голосованию на официальном сайте Законодательного собрания Кузбасса. Также сообщения с отзывами, пожеланиями, вопросами и замечаниями можно отправить по электронной почте: pressa@zskuzbass.ru.
- Все замечания и пожелания мы обработаем и постараемся учесть, - сказал председатель Заксобрания Вячеслав Петров. - Итогом нашей работы должны стать изменения в закон «О символике Кемеровской области». Мы рассмотрим его на ближайшей сессии 29 января.
ИСТОЧНИК KP.RU