2020-01-17T15:33:14+03:00
Общество

В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель

Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
Изменить размер текста:

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что на Крещение в городе будет работать только одна купель. Во всех остальных местах толщина льда оказалась небезопасной.

Единственное место, где можно будет окунуться в праздник, - это купель в поселке Абагур-Лесной. Про остальные места горожанам придется в этом году забыть.

- Центр ГИМС России по Кемеровской области, курирующий в том числе проведение мероприятий на речной акватории, по результатам замеров толщины льда предоставил заключение о невозможности проведения в этом году обряда купания на реке Кондома в парке «Водный» и на Запсибовских карьерах у кафе «Нептун», - сообщил Сергей Кузнецов.

Также он добавил, что в этих местах будут выставлены полицейские посты, которые не допустят выхода людей на лед из-за угрозы жизни и невозможности обеспечить безопасность.

Купель в поселке Абагур-Лесной будет работать с 12.00 18 января до 22.00 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель
Из-за снегопадов в Кемерове ограничили движение большегрузов
В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обворовать
В Юрге полицейские нашли родителей брошенного на пороге больницы новорожденного
Из-за обильных снегопадов в Кузбассе отменили междугородние автобусные рейсы
В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора
Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России
В Кузбассе пропал 14-летний подросток
В Новокузнецке простятся с убитым приставом
Депутаты утвердят новый герб Кузбасса на ближайшей сессии
Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 году
В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба
Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге
В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью
В Кузбасс идут штормовой ветер и метели
В Кузбассе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе
Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы
Передвижную экологическую лабораторию приобретут для Новокузнецка