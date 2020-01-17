17 Янв. 2020 2020-01-17T15:33:14+03:00

В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что на Крещение в городе будет работать только одна купель. Во всех остальных местах толщина льда оказалась небезопасной.

Единственное место, где можно будет окунуться в праздник, - это купель в поселке Абагур-Лесной. Про остальные места горожанам придется в этом году забыть.

- Центр ГИМС России по Кемеровской области, курирующий в том числе проведение мероприятий на речной акватории, по результатам замеров толщины льда предоставил заключение о невозможности проведения в этом году обряда купания на реке Кондома в парке «Водный» и на Запсибовских карьерах у кафе «Нептун», - сообщил Сергей Кузнецов.

Также он добавил, что в этих местах будут выставлены полицейские посты, которые не допустят выхода людей на лед из-за угрозы жизни и невозможности обеспечить безопасность.

Купель в поселке Абагур-Лесной будет работать с 12.00 18 января до 22.00 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU