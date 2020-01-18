2020-01-18T07:01:46+03:00
Общество

В Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейских

Помогать им будут бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций
Яна ПОПОВА
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В Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейскихВ Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейскихФото: Олег УКЛАДОВ
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В праздник Крещения Господня, который пройдет в субботу, 18 января, за безопасностью на улицах и в церквях Кузбасса будут следить 1200 полицейских.

Праздничные мероприятия запланированы на вечер субботы. Чтобы они прошли без происшествий и запомнились жителям на долгое время, правоохранители в этом день будут обеспечивать все необходимые меры по охране общественного порядка и безопасности граждан.

Также в этот день пройдут службы в 102 церквях, храмах и приходах Кемеровской области. Ожидается, что их посетят более 58 тысяч кузбассовцев. У всех купелей, которые уже обустроены на территории области, будут дежурить сотрудники полиции.

Перед началом обряда крещения все места, где ни будут проходить, обследуют кинологи с помощью служебно-розыскных собак. Всего к охране общественного порядка будут привлечены около 1200 полицейских, а также бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций, которые вместе с сотрудниками полиции выйдут на патрули и не позволят омрачить светлый праздник темными событиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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