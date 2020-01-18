Из-за похолодания коммунальные, дорожные и спасательные службы Кузбасса переведены в особый режим

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:07:28+03:00

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В Кузбассе коммунальные, дорожные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Он будет действовать до восьми утра понедельника, 20 января.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, в субботу, 18 января, похолодает до минус восьми градусов. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, а его порывы будут достигать 30 метров в секунду. Также прогнозировались облачность, снег с сильными метелями, гололедные явления и гололедица на дорогах.

Поэтому первый замгубернатора Вячеслав Телегин поручил с пятницы,17 января, до понедельника, 20 января, перевести областные противоаварийную группировку и ГУ МЧС России в режим повышенной готовности.

Вместе с этим, ЖКХ усилили очистку дворов, отмостков домов и кровель от снега и наледи. Дорожники активно вывозят снег и избавляют от обледенелости городские трассы, дворы и тротуары, предотвращают снежные заносы.

Если понадобиться ограничить движение, специалисты организуют безопасные автостоянки для водителей, оказавшихся в это время на дороге, где будут находиться пункты питания и обогрева.

В горах эксперты организуют безопасный сход лавин. А владельцы горнолыжных курортов должны усилить меры безопасности на трассах и прилегающих спусках: обследовать склоны гор, ограничить опасные участки, проинформировать отдыхающих о сложных природных явлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU