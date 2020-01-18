18 Янв. 2020 2020-01-18T11:12:18+03:00

В Кузбассе пьяная мать уснула в подъезде и оставила ребенка одного Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кузбассе 6-летняя девочка обратилась за помощью к жительнице одного из многоэтажных домов города Тайга. Она рассказала, что ее мать уснула пьяная в подъезде и оставила ребенка без присмотра.

Женщина сразу же позвонила полицейским. Правоохранители выяснили, что 46-летняя женщина вместе с маленькой дочкой отправилась на встречу со знакомыми, где выпила слишком много алкоголя. После женщина уснула в подъезде вместе с ребенком.

Тогда полицейские отправились в дом, где проживала семья. Условия были ужасные: в жилище не были обеспечены необходимые санитарные условия, дом длительное время не отапливался, пища для маленькой девочке не готовилась.

– Сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей». Женщине выписали штраф в размере до 500 рублей. Также полицейские направили в органы опеки и попечительства представление для решения вопроса о лишении матери родительских прав, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, сейчас ребенок отправлен в специализированное учреждение, где ему ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU