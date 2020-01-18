Пропавшего в Калтане подростка нашли в Новокузнецке
В четверг, 16 января, полицейские приступили к розыску 14-летнем подростка, который ушел из дома и не вернулся. Через несколько дней его нашли в Новокузнецке.
Как сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области, мальчик не пострадал. Сейчас его поместили в социальное учреждение, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В отношении родителей подростка правоохранители составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Также отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят все необходимые следственные мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток ушел из дома, находящегося в поселке Калтан. Его разыскивали родные совместно с полицейские. У мальчика имеется заболевание, поэтому ему могла потребоваться скорая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU