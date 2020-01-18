Пропавшего в Калтане подростка нашли в Новокузнецке

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:02:04+03:00

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В четверг, 16 января, полицейские приступили к розыску 14-летнем подростка, который ушел из дома и не вернулся. Через несколько дней его нашли в Новокузнецке.

Как сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области, мальчик не пострадал. Сейчас его поместили в социальное учреждение, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении родителей подростка правоохранители составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Также отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят все необходимые следственные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток ушел из дома, находящегося в поселке Калтан. Его разыскивали родные совместно с полицейские. У мальчика имеется заболевание, поэтому ему могла потребоваться скорая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU