18 Янв. 2020 2020-01-18T14:14:31+03:00

Полицейские за год раскрыли 29 тысяч совершенных в Кузбассе преступлений. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Всего за 2019 год было подано 620 тысяч обращений

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В Кузбассе полицейские за год раскрыли 29 тысяч преступлений. Из них закрыто 20 интернет-магазинов по продаже наркотиков, привлечены к уголовной ответственности 103 участников ОПГ, предотвращено более 250 экологических преступлений и 370 правонарушений.

Также правоохранители Кемеровской области нашли две тысячи преступников и еще столько же без вести пропавших. Такой показатель позволил назвать кузбасских полицейских одними из лучших в России. По итогом прошлого года отдел Кемеровской области занял восьмое место среди всех регионов страны. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области.

– Депутаты и сотрудники полиции ежегодно проделывают большую общую работу по обеспечению безопасности граждан. Полиция играет связующую роль решении проблем граждан и защите их прав. Именно у сотрудников органов внутренних дел кузбассовцы могут найти поддержку и получить нужные консультации, – подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Кемеровской области Вячеслав Петров.

Также он вручил полицейским награды от регионального парламента. Среди награжденных находился и заместитель начальника областного полицейского Главка генерал-майор полиции Александр Табакаев. Он получил почетный знак Законодательного Собрания Кемеровской области «За заслуги перед Кемеровской областью».

ИСТОЧНИК KP.RU