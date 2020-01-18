18 Янв. 2020 2020-01-18T16:02:17+03:00

Кузбасские пожарные спасли от огня 25 человек. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области

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Кузбасские пожарные вывели из охваченного пламенем дома 25 человек. Подъезд жилища был сильно задымлен, поэтому люди оказались в ловушке и не могли выйти самостоятельно.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в субботу, 18 января, в 04:05. Звонивший сообщил, что в многоэтажном доме, расположенном на одной из улиц Киселевска, загорелась квартира. Сразу же на место были отправлены пожарные расчеты.

– На момент прибытия в подъезде наблюдалось задымление. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы в ходе разведки по лестничному маршу вывели из задымленного подъезда двадцать пять человек. Ещё 30 человек эвакуировались на свежий воздух самостоятельно, – дополняют в управлении.

Параллельно пожарные тушили пламя, охватившее жилище. Позже специалисты установили: очаг возник в квартире, где обгорели стены и потолок, сгорела мебель на площади 40 квадратных метров.

Отметим, сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. О них будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU