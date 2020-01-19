В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобиль

19 Янв. 2020 2020-01-19T06:06:53+03:00

Школьник решил покататься, но не справился с управлением

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В Тайге подросток угнал автомобиль, чтобы покататься. Однако справится с управлением он на смог и въехал в сугроб

О пропаже автомобиля ВАЗ-2109 полицейским рассказал 32-летний владелец. По словам мужчины, он припарковал транспортное средство около одного из магазинов и отправился на работу.

Машину полицейским удалось обнаружить буквально в течение часа. Она была брошена на другом конце города. Вскоре установили и задержали самого угонщика. Им оказался 15-летний школьник.

-Стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний покатался на авто, но не справился с управлением и въехал в сугроб. Юный горожанин бросил машину и скрылся, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении юного нарушителя возбуждено уголовное дело. За угон законом определено наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU