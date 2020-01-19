2020-01-19T06:06:53+03:00
Общество

В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобиль

Школьник решил покататься, но не справился с управлением
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобильВ Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобильФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Тайге подросток угнал автомобиль, чтобы покататься. Однако справится с управлением он на смог и въехал в сугроб

О пропаже автомобиля ВАЗ-2109 полицейским рассказал 32-летний владелец. По словам мужчины, он припарковал транспортное средство около одного из магазинов и отправился на работу.

Машину полицейским удалось обнаружить буквально в течение часа. Она была брошена на другом конце города. Вскоре установили и задержали самого угонщика. Им оказался 15-летний школьник.

-Стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний покатался на авто, но не справился с управлением и въехал в сугроб. Юный горожанин бросил машину и скрылся, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении юного нарушителя возбуждено уголовное дело. За угон законом определено наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заповедник «Кузнецкий Алатау» приглашает кузбассовцев поучаствовать в фотоконкурсе
В Новокузнецке полицейские рассказали школьникам о кибермошенничестве
В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобиль
Пенсионерка из Кемерова хотела получить компенсацию и потеряла 100 тысяч рублей
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь
Кузбасские пожарные спасли от огня 25 человек
Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды
Полицейские за год раскрыли 29 тысяч совершенных в Кузбассе преступлений
Подкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семье
Стрелка из суда в Новокузнецке заключили под стражу
Пропавшего в Калтане подростка нашли в Новокузнецке
В Кузбассе пьяная мать уснула в подъезде и оставила ребенка одного
Из-за плохой погоды запретили движение по следующей до Бийска трассе
Дебошира из Кемерова сняли с авиарейса до Москвы
Из-за похолодания коммунальные, дорожные и спасательные службы Кузбасса переведены в особый режим
В Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейских
Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка