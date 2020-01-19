В Новокузнецке полицейские рассказали школьникам о кибермошенничестве

19 Янв. 2020 2020-01-19T06:59:59+03:00

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В Новокузнецке полицейские провели для школьников урок кибербезопасности. Подросткам рассказали, как правильно вести себя в сети Интернет.

Встреча прошла с учениками 6-9 классов одной из городских школ. Стражи порядка отметили роль всемирной паутины в повседневной жизни, однако предупредили о мерах предосторожности. В частности, школьники узнали о том, что такое кибермошенничество, каким требованиям должны соответствовать пароли к личным аккаунтам в соцсетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, кто такие интернет-тролли, и как правильно на них реагировать.

Также ребятам напомнили об их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. Школьникам порекомендовали внимательно относиться к словам, которые они используют в переписке, комментариях и репостах, не размещать материалы, возбуждающие ненависть или вражду между людьми, быть толерантными по отношению к представителям различных национальностей и конфессий.

-В завершение мероприятия сотрудник органов внутренних дел пожелал ребятам интересного общения и получения полезной информации из всемирной сети, а также раздал разработанные МВД России памятки с профилактическими советами «Безопасный интернет детям», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU