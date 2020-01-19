Заповедник «Кузнецкий Алатау» приглашает кузбассовцев поучаствовать в фотоконкурсе

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:57:53+03:00

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Заповедник «Кузнецкий Алатау» запустил фотоконкурс для жителей области. Победителей ждут подарки.

Конкурс фотографий называется «Мой лучший день на экоцентре! Зима». Его условия очень простые. Нужно сделать фотографию экоцентра в зимний период и выложить в специальный фотоальбом группы «Кузнецкого Алатау» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс продлится с 14 января по 10 марта.

-Количество фотографий от одного участника не ограничено. Победитель (или победители - все зависит от количества участников и качества фотографий) получат подарки от нашего заповедника, - сообщили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау».

ИСТОЧНИК KP.RU