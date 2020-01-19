19 Янв. 2020 2020-01-19T13:54:49+03:00

В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник. Фото" Регион 42"/ vk.com

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В соцсетях появились фотографии иномарки, которую на кузбасскй трассе проткнуло отбойником. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Инцидент произошел 17 января в Ижморском районе на трассе «Томск- Мариинск» в районе села Колыон примерно в 21.40. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате отбойник пробил автомобиль насквозь по всей длине.

-Ужас из второго пункта назначения периодически воплощается в реальности, - написал один из пользователей.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Предварительно известно, что в аварии есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU