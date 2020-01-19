2020-01-19T13:54:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник

Фотографии инцидента появились в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник. Фото" Регион 42"/ vk.comВ Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник. Фото" Регион 42"/ vk.com
Изменить размер текста:

В соцсетях появились фотографии иномарки, которую на кузбасскй трассе проткнуло отбойником. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Инцидент произошел 17 января в Ижморском районе на трассе «Томск- Мариинск» в районе села Колыон примерно в 21.40. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате отбойник пробил автомобиль насквозь по всей длине.

-Ужас из второго пункта назначения периодически воплощается в реальности, - написал один из пользователей.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Предварительно известно, что в аварии есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил представителей коренных народов
В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник
Холодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
В Кемерове автохам припарковался на пешеходной дорожке в Парке Ангелов
Больше 2 миллионов кубометров снега убрали железнодорожники Кузбасса с начала зимы
Заповедник «Кузнецкий Алатау» приглашает кузбассовцев поучаствовать в фотоконкурсе
В Новокузнецке полицейские рассказали школьникам о кибермошенничестве
В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобиль
Пенсионерка из Кемерова хотела получить компенсацию и потеряла 100 тысяч рублей
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь
Кузбасские пожарные спасли от огня 25 человек
Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды
Полицейские за год раскрыли 29 тысяч совершенных в Кузбассе преступлений
Подкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семье
Стрелка из суда в Новокузнецке заключили под стражу
Пропавшего в Калтане подростка нашли в Новокузнецке
В Кузбассе пьяная мать уснула в подъезде и оставила ребенка одного
Из-за плохой погоды запретили движение по следующей до Бийска трассе
Дебошира из Кемерова сняли с авиарейса до Москвы
Из-за похолодания коммунальные, дорожные и спасательные службы Кузбасса переведены в особый режим
В Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейских
Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка