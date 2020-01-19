19 Янв. 2020 2020-01-19T14:51:47+03:00

На днях они отметили свои национальные праздники

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил представителей коренных народов Кузбасса с праздниками. Он отметил, что область богата такими традициями.

-Вчера беловские телеуты отметили праздник «Пельменек». Думаю, в будущем его можно включить в программу федерального проекта «Гастрономическая карта России», ведь кульминация праздника – это дегустация вкуснейших пельменей, приготовленных по старинному рецепту, - написал глава региона в своем Instagram.

Также од добавил, что в пятницу, 17 августа в Междуреченске отмечался шорский праздник «Мултык Пайрам», или «Праздник ружья». Там тоже были пельмени, но, по своему обычаю, с сюрпризом. В них вкладывали крохотные предметы, которые предсказывали судьбу. Если попалось ружье – быть человеку охотником, топорик – крепким хозяином, монетка – к благополучию.

Помимо обильного угощения на обоих праздниках гостей радовали национальными песнями, проводили конкурсы, игры, выставки народного искусства.

-Я от всей души поздравляю представителей коренных народов Кузбасса и желаю им крепкого здоровья, мира и процветания!- добавил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU