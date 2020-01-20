В Кемерове затопило торговый центр «Лапландия»
Вечером в воскресенье, 19 января, в соцсетях появилось видео происшествия в торговом центре Лапландия в Кемерове. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
На записи видно, что вода залила часть торговых помещений и общие переходы торгового центра. Люди старательно обходят лужи и направляются к выходу.
-Люди все снимают на телефоны, кругом все просто льется, - написала автор видео. – Все выбегают, просто жесть.
Часть пользователей восприняла инцидент с юмором, заметив, что на Крещение любая вода святая. Другие предположили, что причиной произошедшего мог стать подтаявший на крыше снег, который просочился во внутренние помещения через не заделанные во время ремонта щели. Нашли и те, кто вспомнил, что именно с протекшей крыши начался пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек.
В Кемерове затопило торговый центр "Лапландия".Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU