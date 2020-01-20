2020-01-20T03:18:02+03:00
Общество

В Кемерове затопило торговый центр «Лапландия»

Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях [Видео]
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове затопило торговый центр «Лапландия»В Кемерове затопило торговый центр «Лапландия»Фото: Илья ВЛАСОВ
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Вечером в воскресенье, 19 января, в соцсетях появилось видео происшествия в торговом центре Лапландия в Кемерове. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что вода залила часть торговых помещений и общие переходы торгового центра. Люди старательно обходят лужи и направляются к выходу.

-Люди все снимают на телефоны, кругом все просто льется, - написала автор видео. – Все выбегают, просто жесть.

Часть пользователей восприняла инцидент с юмором, заметив, что на Крещение любая вода святая. Другие предположили, что причиной произошедшего мог стать подтаявший на крыше снег, который просочился во внутренние помещения через не заделанные во время ремонта щели. Нашли и те, кто вспомнил, что именно с протекшей крыши начался пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек.

В Кемерове затопило торговый центр "Лапландия".Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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