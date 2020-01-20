2020-01-20T04:12:21+03:00
Общество

Роспотребнадзор взял под контроль продажу снюсов в Кузбассе

Ведомством совместно с полицией проведены проверки торговых точек
Ирина АВТУШКО
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Роспотребнадзор взял под контроль продажу снюсов в КузбассеРоспотребнадзор взял под контроль продажу снюсов в КузбассеФото: Мария ЛЕНЦ
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Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области держит на контроле продажу снюсов. Вместе с полицейскими уже выявлены места, где незаконно продают некурительную продукцию, которая тем не менее содержит никотин.

По данным ведомства, с 17 января проверено 4 035 торговых точек и предприятий общественного питания. Из оборота изъято 155 партий никотинсодержащей продукции – это 12 633 жевательной смеси отечественного и импортного производства. Документов на нее, которая бы подтверждала безопасность, не было.

-По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, составлены протоколы ареста никотинсодержащей продукции. По окончанию процессуальных мероприятий, материалы административных дел будут направлены в судебные органы, для решения вопроса привлечения к административной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Обо всех фактах реализации некурительной никотинсодержащей продукции на территории области, можно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефонам: 8 (384-2) 36-73-15, 34-88-18, 36-90-11 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, в выходные дни - дежурному Управления по телефону 8 (384-2) 36-73-15. Также можно оставить обращение можно на официальном сайте Управления: www.42.rospotrebnadzor.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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