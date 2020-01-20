2020-01-20T06:24:29+03:00
Происшествия

«Пассажир в реанимации»: в Кемерове легковушка залетела под грузовик

ДТП произошло на въезде на Кузнецкий мост [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове легковушка залетела под грузовик в грузовик. ФОТО: vk.com, "Регион 42"В Кемерове легковушка залетела под грузовик в грузовик. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Вечером 19 января на Кузнецком мосту в Кемерове случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения легкового автомобиля и грузовика девушка-пассажир оказалась в больнице.

«Пассажир в реанимации»: в Кемерове легковушка залетела под грузовик в грузовик.Видео: vk.com, "Регион 42"

ДТП произошло на въезде на Кузнецкий мост около 23.00. 28-летний водитель грузового автомобиля Hino Ranger неподалеку от здания № 14 на Кузнецком проспекте начал разворот, при этом не предоставив преимущества автомобилю LADA Largus, который двигался во встречном направлении.

- В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля LADA Largus была травмирована. Находится на стационарном лечении, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Водитель грузового автомобиля Hino Ranger не пострадал. Также не получил серьезных травм и водитель автомобиля LADA Largus. А вот девушка, по словам очевидцев, была доставлена в больницу и ей потребовалась операция.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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