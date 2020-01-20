Присяжные оправдали обвиняемых в убийстве кузбассовцев

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:13:24+03:00

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Оправдательный вердикт вынес Мариинский городской суд двум местным жителям, которые обвинялись в убийстве знакомого. По мнению присяжных, их вина не была доказана.

Вечером 20 ноября 2017 года мужчина и женщина пришли в гости к своему знакомому. К хозяину дома они испытывали неприязненное отношение, а потому избили его. Женщина не менее трех раз ударила потерпевшего по голове деревянной битой, а ее приятель бил руками и ногами. Хозяин дома получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась развитием отека головного мозга. Позже мужчина скончался.

Преступную парочку задержали, и они предстали перед судом. Однако свою вину не признали. Обвиняемые заявили, что их действия не могли привести к смерти приятеля. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

- По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 января 2020 года было признано доказанным событие преступления, но не доказана причастность подсудимых к описанному выше деянию в отношении потерпевшего, - сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Обоим обвиняемым в убийстве присяжные вынесли оправдательный вердикт. В свою очередь, Мариинский городской суд на основании оправдательного вердикта вынес оправдательный приговор. Впрочем, он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU