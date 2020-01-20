Кузбасским пенсионерам компенсируют взносы за капремонт

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:28:50+03:00

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С 1 января 2020 года в Кузбассе действует новая льгота для пожилых людей. Они будут получать компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ее размер составит от 50 до 100 процентов.

Еще в октябре 2019 года в Кузбассе был принят закон, согласно которому люди, перешагнувшие 70-летний рубеж, вправе рассчитывать на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Право на такую компенсацию имеют одиноко проживающие пенсионеры от 70 до 80 лет, а также семейные пары, где оба супруга достигли возраста 70 лет, не работают и проживают отдельно. Они будут получать 50-процентную компенсацию взносов за капремонт.

А вот достигшие 80-летнего возраста пенсионеры получат 100-процентную компенсацию. Правда, для этого они должны проживать отдельно от работающих членов семьи младше 70 лет.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU