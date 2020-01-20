Подросток из Кузбасса пострадал за свою прическу

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:32:14+03:00

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17-летний житель города Осинники избил сверстника за не понравившуюся ему прическу. Потерпевший оказался в больнице, а обидчик в скором времени предстанет перед судом.

Форма прически одного из учащихся колледжа очень не понравилась его однокурснику. В сентябре 2019 года молодой человек встретил сверстника на улице и стал предъявлять ему претензии по поводу неправильной прически. Тот не стал терпеть оскорблений и тут же ответил нецензурной бранью. Тогда 17-летний подросток ударил знакомого кулаком по голове.

На одном из пальцев у подростка оказалась печатка, а удар пришелся в висок. У потерпевшего закружилась голова, и он кое-как сумел добраться до дома. Там родственники вызвали бригаду скорой помощи. Позже оказалось, что у молодого человека сломана височная кость. Также врачи диагностировали ушиб головного мозга.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU