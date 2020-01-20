В Кемерове в ночном клубе умерла женщина

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:32:34+03:00

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В одном из популярных баров-ресторанов на улице Ноградской в Кемерове произошла трагедия. Здесь найдено тело 55-летней женщины.

Как сообщил осведомленный источник, женщина скончалась около семи часов вечера. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По словам очевидцев, трагедия произошла на лестнице заведения. Женщина поскользнулась на ступеньках и упала. Однако точная причина смерти горожанки пока не установлена.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU