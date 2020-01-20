В Кемерове в ночном клубе умерла женщина
Обстоятельства случившегося устанавливаются
В Кемерове в ночном клубе умерла женщинаФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В одном из популярных баров-ресторанов на улице Ноградской в Кемерове произошла трагедия. Здесь найдено тело 55-летней женщины.
Как сообщил осведомленный источник, женщина скончалась около семи часов вечера. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По словам очевидцев, трагедия произошла на лестнице заведения. Женщина поскользнулась на ступеньках и упала. Однако точная причина смерти горожанки пока не установлена.
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU