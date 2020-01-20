2020-01-20T11:22:38+03:00
Происшествия

В Кузбассе пытавшегося дать взятку инспектору ДПС водителя оштрафовали

Теперь он заплатит 15 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе под суд отправили незадачливого водителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Теперь мужчине придется выплатить большой штраф.

Как рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области, в ноябре прошлого года на одной из улиц Куйбышевского района Новокузнецка инспекторы ДПС остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения - выехал на встречку.

Водитель решил договориться с полицейскими на месте и предложил им две тысячи рублей для того, чтобы они отпустили его без оформления протокола. Намерения мужчины были серьезными: деньги он положил между сиденьями. Однако инспекторы на такую сделку не пошли и вызвали следственно-оперативную группу.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для применения к 52-летнему жителю Новокузнецка мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Следственными органами мужчина подозревался в совершении преступления по статье «Покушение на дачу взятки», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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