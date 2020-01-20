2020-01-20T11:41:15+03:00
Происшествия

В Прокопьевске загорелось здание школы

Сейчас на месте работают специалисты МЧС
Яна ПОПОВА
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В Прокопьевске загорелось здание школы. ФОТО: Евгений Семенов/vk.comВ Прокопьевске загорелось здание школы. ФОТО: Евгений Семенов/vk.com
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В Прокопьевске пожар в здании школы №4, расположенной на улице Вокзальная, попал на видео. На месте работали специалисты МЧС.

Информацию в одной из групп города опубликовал очевидец. На кадрах видно, что возгорание произошло на втором этаже – оттуда валит черный дым. Также рядом с учебным заведением уже работают пожарные. Они взбираются по лестничным маршам, приступили к тушению пламени. Дети и учителя эвакуированы из здания и находятся вдалеке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

– В 13.00 поступило сообщение о пожаре в образовательном учреждении на улице Вокзальная в Прокопьевском городском округе. Пожар локализован через пятнадцать минут после поступления сигнала, а ликвидирован еще через одну минуту, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар в школе № 4 в Прокопьевске.Видео: vk.com

Также в управлении сообщили, что на место происшествия отправились 21 человек и семь единиц техники.

Отметим, сейчас специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причину пожара. Об этом будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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